Финляндия увеличила квоту на иностранных работников в сельском хозяйстве

Правительство Финляндии увеличило разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС.

Предыдущая квота в 1 500 аграриев из-за пределов ЕС была увеличена до 3 000. Работникам будет нужно обычное разрешение на работу и они вынуждены будут находиться на карантине в течение двух недель после прибытия.

Изменения вступят в силу 14 мая.

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Граждан ЕС нововведения не коснутся. С 14 мая они смогут попасть в Финляндию при наличии документов, удостоверяющих будущее трудоустройство.

Кроме того, Финляндия облегчила трудоустройство соискателей убежища, которые теперь могут приступать к выполнению сельскохозяйственных работ без административных задержек.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина договорилась с Финляндией о рейсах для сезонных работников.

Источник: Xinhua