Украина договорилась с Финляндией о рейсах для сезонных работников

Украина и Финляндия решили вопрос выезда украинских сезонных рабочих.

Об этом рассказал вице-премьер Вадим Пристайко.

— Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов, — сказал он.

По его словам, безопасность украинцев является самым важным, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.

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Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне отметила, что финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тыс. украинцев.

— Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах, — сказала она.

Пристайко добавил, что запросы относительно украинских сезонных работников поступают также из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, 29 апреля правительство заявило, что готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.