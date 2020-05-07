Фінляндія збільшила квоту на іноземних працівників у сільському господарстві

Уряд Фінляндії збільшив дозволену кількість залучених у сільському господарстві працівників, які прибувають з країн, що не входять до ЄС.

Попередня квота у 1 500 аграріїв з-поза меж ЄС була збільшена до 3 000. Працівники потребуватимуть звичайного дозволу на роботу та муситимуть перебувати на карантині протягом двох тижнів після прибуття.

Зміни набудуть чинності 14 травня.

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Громадян ЄС нововведення не стосуватимуться. З 14 травня вони зможуть потрапити до Фінляндії за наявності документів, що посвідчують майбутнє працевлаштування.

Крім того, Фінляндія полегшила працевлаштування шукачів притулку, які тепер можуть приступати до виконання сільськогосподарських робіт без адміністративних затримок.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна домовилася з Фінляндією щодо рейсів для сезонних працівників.

Джерело: Xinhua