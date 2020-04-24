200 украинских заробитчан спецрейсом вылетели в Финляндию

200 украинских заробитчан 23 апреля полетели спецрейсом до Финляндии.

Чартер организовали финские власти по просьбе местных фермеров.

— Был оформлен специальный рейс на Хельсинки, отлетело 200 граждан. Мы оформили рейс, а его организацией занималось Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры, — говорит Андрей Демченко из Государственной пограничной службы.

Читайте: Экономика Польши падает из-за оттока украинских заробитчан

Финны планируют привлечь около тысячи работников из Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.

После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что некоторые европейские страны делают запросы на украинских работников.