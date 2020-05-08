В рамках ослабления карантина в Италии приняли решение о возобновлении проведения церковных служб, начиная с 18 мая.

Также разрешат проводить обрядов крещения, свадеб и похорон.

Документ подписали премьер-министр Джузеппе Конте, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе и архиепископ Гуальтьеро Бассетт.

— Наш указ позволяет возобновить проведение обрядов с верующими с понедельника 18 мая, — говорится в сообщении.

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Согласно решению, все верующие должны будут соблюдать противоэпидемические меры, в частности носить защитные маски и сохранять социальную дистанцию.

— Обеспечение восстановления литургических торжеств — это моральная поддержка, которая необходима национальной общине в этот тяжелый для страны момент, — отметил премьер-министр Италии. Джузеппе Конте.

Исповеди будут осуществляться только в хорошо проветриваемых помещениях.

Напомним, смягчение карантинных мер в Италии началось с 4 мая. В стране разрешили работать производствам, строительным компаниям и некоторым оптовым торговцам.

Источник: ANSA