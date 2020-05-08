У рамках послаблення карантину в Італії ухвалили рішення про відновлення проведення церковних служб, починаючи з 18 травня.

Також дозволять проводити обрядів хрещення, весіль та похоронів.

Документ підписали прем’єр-міністр Джузеппе Конте, міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе та архієпископ Гуальтьєро Бассетті.

– Наш указ дозволяє відновити проведення обрядів з вірянами з понеділка 18 травня, – йдеться у повідомленні.

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Згідно з рішенням, усі віряни муситимуть дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити захисні маски та зберігати соціальну дистанцію.

– Забезпечення відновлення літургійних урочистостей – це моральна підтримка, яка необхідна національній спільноті у цей важкий для країни момент, – зазначив прем’єр-міністр Італії. Джузеппе Конте.

Сповіді здійснюватимуться лише у добре провітрюваних приміщеннях.

Нагадаємо, пом’якшення карантинних заходів в Італії розпочалось з 4 травня. В країні дозволили працювати виробництвам, будівельним компаніям і деяким оптовим торговцям.

Джерело: ANSA