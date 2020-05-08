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Факты / Мир

ЕС откроет границы не раньше 15 июня — ЕК

Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС продлить временное ограничение на необязательные поездки в Евросоюз еще на 30 дней, до 15 июня.

Сейчас многие страны предпринимают предварительные шаги по смягчению карантина, однако ситуация все еще остается не стабильной во всем мире.

По мнению Еврокомиссии, для предотвращения распространения коронавируса необходимо ввести постоянные меры на внешних границах.

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Также отмечается, что отменять ограничения на поездки необходимо поэтапно.

Ранее правительство Финляндии увеличило разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС.

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