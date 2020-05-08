ЄС відкриє кордони не раніше 15 червня – ЄК

Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС продовжити тимчасове обмеження на необов’язкові поїздки до Євросоюзу ще на 30 днів, до 15 червня.

Зараз багато країн роблять попередні кроки щодо пом’якшення карантину, проте ситуація все ще залишається не стабільною у всьому світі.

На думку Єврокомісії, для запобігання поширенню коронавірусу необхідно запровадити постійні заходи на зовнішніх кордонах.

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Також наголошується, що скасовувати обмеження на поїздки необхідно поетапно.

Раніше уряд Фінляндії збільшив дозволену кількість залучених у сільському господарстві працівників, які прибувають з країн, що не входять до ЄС.