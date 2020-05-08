PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

ЄС відкриє кордони не раніше 15 червня – ЄК

Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС продовжити тимчасове обмеження на необов’язкові поїздки до Євросоюзу ще на 30 днів, до 15 червня.

Зараз багато країн роблять попередні кроки щодо пом’якшення карантину, проте ситуація все ще залишається не стабільною у всьому світі.

На думку Єврокомісії, для запобігання поширенню коронавірусу необхідно запровадити постійні заходи на зовнішніх кордонах.

Читайте: 200 українських заробітчан спецрейсом вилетіли до Фінляндії

Також наголошується, що скасовувати обмеження на поїздки необхідно поетапно.

Раніше уряд Фінляндії збільшив дозволену кількість залучених у сільському господарстві працівників, які прибувають з країн, що не входять до ЄС.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка