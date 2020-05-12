Германия вступает в новую фазу пандемии с менее жесткими ограничениями, но жителям нужно соблюдать базовые требования, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

— Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться дистанции, прикрывать рот и нос. Это очень важно.