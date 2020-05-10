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Факты / Мир

Митинги против карантина прошли в Германии

В Германии в четырех крупных городах прошли протесты против карантина.

9 мая на улицы вышли тысячи людей в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте.

Масштабный протест прошел в Штутгарте. Организатором мероприятия была организация Инакомыслие. Участники акции придерживались противоэпидемических ограничений, заявляют в полиции.

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В центре Берлина митинг не санкционировала власть. Полиция задержала несколько десятков человек за несоблюдение правил карантина.

В Мюнхене на митинг вышло 3 тыс. человек. Полиция разрешила митинг.

Митинг во Франкфурте-на-Майне был несанкционированным. Более 500 человек прошлись по центру города. Полиция задержала нескольких нарушителей карантина, которые не соблюдали социальной дистанции.

Как писали Факты ICTV, согласно результатам опроса КМИС, 54% украинцев больше боятся экономических последствий введения карантина, чем самой эпидемии коронавируса.

Фото: dreamstime

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