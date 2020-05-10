Митинги против карантина прошли в Германии

В Германии в четырех крупных городах прошли протесты против карантина.

9 мая на улицы вышли тысячи людей в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте.

Масштабный протест прошел в Штутгарте. Организатором мероприятия была организация Инакомыслие. Участники акции придерживались противоэпидемических ограничений, заявляют в полиции.

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В центре Берлина митинг не санкционировала власть. Полиция задержала несколько десятков человек за несоблюдение правил карантина.

В Мюнхене на митинг вышло 3 тыс. человек. Полиция разрешила митинг.

In cities across #Germany on Saturday, tens of thousands have taken to the streets to protest the corona lockdowns that Merkel and her Govt have imposed on the country. Protests took place in Munich, Berlin, Frankfurt, and Cologne. #Berlin Saturday

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Митинг во Франкфурте-на-Майне был несанкционированным. Более 500 человек прошлись по центру города. Полиция задержала нескольких нарушителей карантина, которые не соблюдали социальной дистанции.

Как писали Факты ICTV, согласно результатам опроса КМИС, 54% украинцев больше боятся экономических последствий введения карантина, чем самой эпидемии коронавируса.

Фото: dreamstime