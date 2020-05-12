Німеччина вступає у нову фазу пандемії з менш жорсткими обмеженнями, але жителям потрібно дотримуватися базових вимог, необхідних для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– Для мене дуже важливо звернути увагу на той факт, що ми вступаємо в нову фазу пандемії і що тепер буде необхідно, щоб поряд з послабленням у нас дійсно була впевненість в тому, що люди дотримуватимуться дистанції, прикривати рот і ніс. Це дуже важливо.