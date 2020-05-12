В Италии с 18 мая откроются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Также начинают работать розничные торговцы, музеи и библиотеки.

Власть пошла на такой шаг в понедельник из-за давления со стороны региональных лидеров, которым было разрешено создать собственный план восстановления экономики страны.

Читайте: Италия возобновляет церковные службы с 18 мая

Однако заведениям необходимо принять меры безопасности, а рестораны должны установить расстояние в два метра между столами для того, чтобы начать работу.

Также ежедневно должен проходить дезинфекция помещений, а наличие санитайзеров, масок и перчаток является обязательным.

В правительстве отметили, что в случае роста количества больных коронавирусом, работу заведений будет снова ограничено.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Украине с 12 мая начало действовать ослабление карантина. Часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Источник: Ansa.