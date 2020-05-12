В Італії з 18 травня відкриються бари, ресторани, перукарні та салони краси.

Також починають працювати роздрібні торговці, музеї та бібліотеки.

Влада пішла на такий крок у понеділок через тиск з боку регіональних лідерів, яким було дозволено створити власний план відновлення економіки країни.

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Проте закладам необхідно вжити заходів безпеки, а ресторани повинні встановити відстань у два метри між столами для того, щоб розпочати роботу.

Також щодня має проходити дезінфекція приміщень, а наявність санітайзерів, масок та рукавичок є обов’язковою.

В уряді зазначили, що у разі зростанні кількості хворих на коронавірус, роботу закладів буде знову обмежено.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Україні з 12 травня почало діяти послаблення карантину. Частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Джерело: Ansa.