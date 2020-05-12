Ослабление карантина в Украине. Кому разрешили работать и на каких условиях

Украинцы начали выходить из самоизоляции, не дождавшись завершения и даже ослабления карантина. Хотя официально зеленый свет выхода из периода изоляции правительство дало только 11 мая.

На внеочередном заседании Кабмин обнародовал перечень тех, кто теперь легально может принимать клиентов.

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Но к мерам безопасности — повышенные требования. Внутрь ресторана заходить запрещено, работать будет только летняя площадка. Блюда — только в одноразовой посуде. Количество посетителей — один человек на 10 квадратных метров. Поэтому столиков для компании в ближайшее время не будет.

Меньше клиентов — меньше прибыли. И к этому малый бизнес уже морально готовится. Однако инфекционисты ограниченный режим работы ресторанов и кафе только одобряют.

В парикмахерских те же проблемы, что и у ресторанов. Из-за небольшой площади они будут работать с ограниченным количеством клиентов. Кроме обычных масок и перчаток, парикмахеры уже готовят даже противоэпидемические костюмы.

С 11 мая смогли открыться еще и магазины непродовольственных товаров, а также стоматологические кабинеты, офисы адвокатов и нотариусов. Открывают двери библиотеки и музеи. Можно гулять в парках, заповедниках и на набережных.

А вот крупные центры и развлекательные зоны будут еще закрыты. В столице, например, подождут с этим еще 10 дней.

Между тем, сотни малых предприятий по всей Украине не смогли открыться 11 мая и не смогут позже. Многие уже обанкротился.

Несмотря на ослабление карантина предприниматели снова пришли под стены Кабмина. В частности, те, на кого смягчение карантина не распространяется. Не все спокойно было и в регионах. После вспышки коронавируса на Львовщине, власти приняли решение не открывать объекты, которые должны работать по решению правительства.

В Луцке, в отличие от других, городов власти решили не открывать даже рынки. Но позиция городской власти была непреклонна — никаких послаблений пока есть риск новой вспышки коронавируса.

А вот ситуация с транспортом в стране может измениться только после 22 мая, когда начнется второй этап выхода из карантина. Может быть разрешено движение автобусов на междугородных маршрутах. Железная дорога же заработает не раньше июня.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и заработает междугородный транспорт.