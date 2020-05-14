По состоянию на утро 14 мая во всем мире 4 347 015 человек заболели коронавирусом. Из них 297 197 человек умерли, а излечилось – 1 548 547.
На первом месте по количеству инфицированных США. Сейчас там зафиксировано 1 390 406 случаев.
На втором месте находится Россия, где коронавирусом заболел 242 271 человек, а умерли — 2 212.
В тройку антилидеров также вошла и Великобритания. Там зафиксировано уже 230 986 случаев, из которых 33 264 летальных.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Испания – 226 691;
- Италия — 222 104;
- Бразилия – 190 137;
- Франция — 178 174;
- Германия — 174 098;
- Турция — 143 114;
- Иран — 112 725;
- Китай — 84 024;
- Индия — 27 913;
- Перу — 76 306.
В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса.
Всего 439 больных умерли, а 3 716 пациентов выздоровели.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.