По состоянию на утро 14 мая во всем мире 4 347 015 человек заболели коронавирусом. Из них 297 197 человек умерли, а излечилось – 1 548 547.

На первом месте по количеству инфицированных США. Сейчас там зафиксировано 1 390 406 случаев.

На втором месте находится Россия, где коронавирусом заболел 242 271 человек, а умерли — 2 212.

В тройку антилидеров также вошла и Великобритания. Там зафиксировано уже 230 986 случаев, из которых 33 264 летальных.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Испания – 226 691;

Италия — 222 104;

Бразилия – 190 137;

Франция — 178 174;

Германия — 174 098;

Турция — 143 114;

Иран — 112 725;

Китай — 84 024;

Индия — 27 913;

Перу — 76 306.

В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса.

Всего 439 больных умерли, а 3 716 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.