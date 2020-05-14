Станом на ранок 14 травня у всьому світі 4 347 015 осіб захворіли на коронавірус. З них 297 197 осіб померли, а вилікувалося – 1 548 547.

На першому місці за кількістю інфікованих США. Зараз там зафіксовано 1 390 406 випадків.

На другому місці знаходиться Росія, де на коронавірус захворіла 242 271 людина, а померли – 2 212.

У трійку антилідерів також увійшла і Велика Британія. Там зафіксовано вже 230 986 випадків, з яких 33 264 летальних.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Іспанія – 226 691;

Італія – ​​222 104;

Бразилія – ​​190 137;

Франція – 178 174;

Німеччина – 174 098;

Туреччина – 143 114;

Іран – 112 725;

Китай – 84 024;

Індія – 27 913;

Перу – 76 306.

В Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавируса.

Всього 439 хворих померли, а 3 716 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.