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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 14 травня

Станом на ранок 14 травня у всьому світі 4 347 015 осіб захворіли на коронавірус. З них 297 197 осіб померли, а вилікувалося – 1 548 547.

На першому місці за кількістю інфікованих США. Зараз там зафіксовано 1 390 406 випадків.

На другому місці знаходиться Росія, де на коронавірус захворіла 242 271 людина, а померли – 2 212.

У трійку антилідерів також увійшла і Велика Британія. Там зафіксовано вже 230 986 випадків, з яких 33 264 летальних.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Іспанія – 226 691;
  • Італія – ​​222 104;
  • Бразилія – ​​190 137;
  • Франція – 178 174;
  • Німеччина – 174 098;
  • Туреччина – 143 114;
  • Іран – 112 725;
  • Китай – 84 024;
  • Індія – 27 913;
  • Перу – 76 306.

В Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавируса.

Всього 439 хворих померли, а 3 716 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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