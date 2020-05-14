Станом на ранок 14 травня у всьому світі 4 347 015 осіб захворіли на коронавірус. З них 297 197 осіб померли, а вилікувалося – 1 548 547.
На першому місці за кількістю інфікованих США. Зараз там зафіксовано 1 390 406 випадків.
На другому місці знаходиться Росія, де на коронавірус захворіла 242 271 людина, а померли – 2 212.
У трійку антилідерів також увійшла і Велика Британія. Там зафіксовано вже 230 986 випадків, з яких 33 264 летальних.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Іспанія – 226 691;
- Італія – 222 104;
- Бразилія – 190 137;
- Франція – 178 174;
- Німеччина – 174 098;
- Туреччина – 143 114;
- Іран – 112 725;
- Китай – 84 024;
- Індія – 27 913;
- Перу – 76 306.
В Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавируса.
Всього 439 хворих померли, а 3 716 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.