За останню добу в світі зареєстрували 77 709 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Станом на ранок 11 травня в усьому світі 4 102 849 осіб захворіли на коронавірус. З них 282 719 людей померли.
Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених — 1 329 791), Іспанії (заражених — 224 350, померло — 26 621), Великій Британії (заражених — 220 449, померло — 31 930).
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Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн
5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус
Найбільше інфікованих на Covid-19:
- США — 1 329 791;
- Іспанія — 224 350;
- Велика Британія — 220 449;
- Італія — 219 070;
- Росія — 209 688.
5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу
Найбільша смертність від Covid-19:
- США — 79 528;
- Велика Британія — 31 930;
- Італія — 30 560;
- Іспанія — 26 621;
- Франція — 26 383.
5 країн з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу
Найбільший приріст хворих на Covid-19:
- США +20 250;
- Росія +10 817;
- Бразилія +10 169;
- Велика Британія +3 896;
- Перу +3 168.
Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі
Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.
Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.
Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.
Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.
Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).
Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.