По состоянию на утро 13 мая во всем мире 4 261 747 человек заболели коронавирусом. Из них 292 893 человек умерли, но 1 602 443 человек уже побороли болезнь.
США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 369 376 случаев.
На втором месте находится Испания, где коронавирус заболели 269 520 человек, а умерли — 26 920.
Впервые в тройку антилидеров вошла Россия. Там зафиксировано уже 232 243 случая, из которых только 2 116 летальных.
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Ситуация с заболеванием коронавирус в других странах Европы:
- Великобритания — 226 463;
- Италия — 221 216;
- Франция — 178 225;
- Германия — 173 171;
- Бельгия — 53 779;
- Нидерланды — 42 984;
- Швейцария — 30 380;
- Португалия — 27 913;
- Швеция — 27 272;
- Беларусь — 24873;
- Польша — 16921.
В Украине по состоянию на 12 мая количество больных коронавирусом составляет 15 648 человек.
Всего 408 больных умерли, а 3 288 пациентов выздоровели.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.