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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 13 мая

По состоянию на утро 13 мая во всем мире 4 261 747 человек заболели коронавирусом. Из них 292 893 человек умерли, но 1 602 443 человек уже побороли болезнь.

США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 369 376 случаев.

На втором месте находится Испания, где коронавирус заболели 269 520 человек, а умерли — 26 920.

Впервые в тройку антилидеров вошла Россия. Там зафиксировано уже 232 243 случая, из которых только 2 116 летальных.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика и карта распространения

Ситуация с заболеванием коронавирус в других странах Европы:

  • Великобритания — 226 463;
  • Италия — 221 216;
  • Франция — 178 225;
  • Германия — 173 171;
  • Бельгия — 53 779;
  • Нидерланды — 42 984;
  • Швейцария — 30 380;
  • Португалия — 27 913;
  • Швеция — 27 272;
  • Беларусь — 24873;
  • Польша — 16921.

В Украине по состоянию на 12 мая количество больных коронавирусом составляет 15 648 человек.

Всего 408 больных умерли, а 3 288 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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