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Факты / Мир

Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций против Китая за коронавирус.

— Я уважаю Линдси Грэма и обязательно изучу этот законопроект, — сказал Трамп на встрече с губернаторами.

Ранее группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий введение санкций против Китая за отказ сотрудничества в выяснении причин возникновения пандемии Covid-19.

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Автором выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Согласно предложенному законопроекту, в течение 60 дней Китай должен предоставить все необходимые данные для расследования, ведущегося США, их союзниками или структурами ООН.

Кроме того, китайские власти должны закрыть рынки, где продают диких животных, а также освободить задержанных в Гонконге активистов.

Источник: Белый дом

Фото: Dreamstime

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