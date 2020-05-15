По состоянию на утро 15 мая во всем мире 4 442 163 человека заболели коронавирусом. Из них 302 418 человек умерли, а излечилось – 1 587 893.

На первом месте по количеству инфицированных США. Сейчас там зафиксировано 1 417 774 случая.

На втором месте находится Россия, где коронавирусом заболели 252 245 человек, а умерли — 2 305.

В тройку антилидеров также вошла Великобритания. Там зафиксировано уже 234 440 случаев, из которых 33 693 летальных.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах:

Испания – 229 540;

Италия — 223 096;

Бразилия – 203 165;

Франция — 178 994;

Германия — 174 478;

Турция — 144 749;

Иран — 114 533;

Китай — 84 029;

Индия — 81 997;

Перу — 80 604.

В Украине по состоянию на 14 мая количество случаев заражения коронавирусом достигло 16 847, а за сутки — 422.

Напомним, 14 мая в мире 4 347 015 человек заболели коронавирусом. То есть за сутки прибавилось более 95 тыс. больных.