По состоянию на утро 15 мая во всем мире 4 442 163 человека заболели коронавирусом. Из них 302 418 человек умерли, а излечилось – 1 587 893.
На первом месте по количеству инфицированных США. Сейчас там зафиксировано 1 417 774 случая.
На втором месте находится Россия, где коронавирусом заболели 252 245 человек, а умерли — 2 305.
В тройку антилидеров также вошла Великобритания. Там зафиксировано уже 234 440 случаев, из которых 33 693 летальных.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах:
- Испания – 229 540;
- Италия — 223 096;
- Бразилия – 203 165;
- Франция — 178 994;
- Германия — 174 478;
- Турция — 144 749;
- Иран — 114 533;
- Китай — 84 029;
- Индия — 81 997;
- Перу — 80 604.
В Украине по состоянию на 14 мая количество случаев заражения коронавирусом достигло 16 847, а за сутки — 422.
Напомним, 14 мая в мире 4 347 015 человек заболели коронавирусом. То есть за сутки прибавилось более 95 тыс. больных.