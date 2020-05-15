Станом на ранок 15 травня у всьому світі 4 442 163 особи захворіли на коронавірус. З них 302 418 осіб померли, а вилікувалося одужали – 1 587 893.
На першому місці за кількістю інфікованих США. Зараз там зафіксовано 1 417 774 випадки.
На другому місці знаходиться Росія, де на коронавірусів захворіли 252 245 осіб, а померли – 2 305.
У трійку антилідерів також увійшла Велика Британія. Там зафіксовано вже 234 440 випадків, з яких 33 693 летальних.
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах:
- Іспанія – 229 540;
- Італія – 223 096;
- Бразилія – 203 165;
- Франція – 178 994;
- Німеччина – 174 478;
- Туреччина – 144 749;
- Іран – 114 533;
- Китай – 84 029;
- Індія – 81 997;
- Перу – 80 604.
В Україні станом на 14 травня кількість випадків зараження коронавірусом сягнула 16 847, за добу – 422.
Нагадаємо, 14 травня у світі 4 347 015 людей захворіли на коронавірус. Тобто за добу додалося понад 95 тис. хворих.