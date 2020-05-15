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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 15 травня

Станом на ранок 15 травня у всьому світі 4 442 163 особи захворіли на коронавірус. З них 302 418 осіб померли, а вилікувалося одужали – 1 587 893.

На першому місці за кількістю інфікованих США. Зараз там зафіксовано 1 417 774 випадки.

На другому місці знаходиться Росія, де на коронавірусів захворіли 252 245 осіб, а померли – 2 305.

У трійку антилідерів також увійшла Велика Британія. Там зафіксовано вже 234 440 випадків, з яких 33 693 летальних.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах:

  • Іспанія – 229 540;
  • Італія – ​​223 096;
  • Бразилія – ​​203 165;
  • Франція – 178 994;
  • Німеччина – 174 478;
  • Туреччина – 144 749;
  • Іран – 114 533;
  • Китай – 84 029;
  • Індія – 81 997;
  • Перу – 80 604.

В Україні станом на 14 травня кількість випадків зараження коронавірусом сягнула 16 847, за добу – 422.

Нагадаємо, 14 травня у світі 4 347 015 людей захворіли на коронавірус. Тобто за добу додалося понад 95 тис. хворих.

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