Станом на ранок 15 травня у всьому світі 4 442 163 особи захворіли на коронавірус. З них 302 418 осіб померли, а вилікувалося одужали – 1 587 893.

На першому місці за кількістю інфікованих США. Зараз там зафіксовано 1 417 774 випадки.

На другому місці знаходиться Росія, де на коронавірусів захворіли 252 245 осіб, а померли – 2 305.

У трійку антилідерів також увійшла Велика Британія. Там зафіксовано вже 234 440 випадків, з яких 33 693 летальних.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах:

Іспанія – 229 540;

Італія – ​​223 096;

Бразилія – ​​203 165;

Франція – 178 994;

Німеччина – 174 478;

Туреччина – 144 749;

Іран – 114 533;

Китай – 84 029;

Індія – 81 997;

Перу – 80 604.

В Україні станом на 14 травня кількість випадків зараження коронавірусом сягнула 16 847, за добу – 422.

Нагадаємо, 14 травня у світі 4 347 015 людей захворіли на коронавірус. Тобто за добу додалося понад 95 тис. хворих.