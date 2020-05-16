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Факты / Мир

Без самоизоляции: Италия разрешает въезд туристам с 3 июня

Несмотря на пандемию коронавируса Италия намерена открыть границы с 3 июня.

Самоизоляция в течение 14 дней после въезда не будет обязательной. Рассматривается возможность въезда в страну из ЕС и Шенгенской зоны. Также разрешен въезд из Швейцарии и Монако.

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Такое решение власти приняли, чтобы возобновить туризм в стране.

К слову, Италия занимает пятую позицию по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали 223 885 случаев.

На первом месте США, где Covid-19 заболели 1 443 397 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что в Италии с 18 мая откроются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Источник: La Republicca

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