Несмотря на пандемию коронавируса Италия намерена открыть границы с 3 июня.
Самоизоляция в течение 14 дней после въезда не будет обязательной. Рассматривается возможность въезда в страну из ЕС и Шенгенской зоны. Также разрешен въезд из Швейцарии и Монако.
Читайте: Италия возобновляет церковные службы с 18 мая
Такое решение власти приняли, чтобы возобновить туризм в стране.
К слову, Италия занимает пятую позицию по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали 223 885 случаев.
На первом месте США, где Covid-19 заболели 1 443 397 человек.
Ранее Факты ICTV писали, что в Италии с 18 мая откроются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.
Источник: La Republicca