Незважаючи на пандемію коронавірусу Італія має намір відкрити кордони з 3 червня.

Самоізоляція протягом 14 днів після в’їзду не буде обов’язковою. Розглядається можливість в’їзду в країну з ЄС і Шенгенської зони. Також дозволено в’їзд зі Швейцарії та Монако.

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Таке рішення влада ухвалила, щоб відновити туризм в країні.

До речі, Італія займає п’яту позицію за кількістю інфікованих коронавірусом. У країні зафіксували 223 885 випадків. На першому місці США, де на Covid-19 захворіло 1 443 397 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що в Італії з 18 травня відкриються бари, ресторани, перукарні та салони краси.

Джерело: La Republicca