Статистика коронавируса в мире на 16 мая свидетельствует о 4 542 910 больных. За сутки Covid-19 заболело еще 100 747людей.

По состоянию на 7.30 всего умерло уже 307 696 человек, за сутки — 5 278. В то же время коронавирус в мире поборол уже 1,63 млн человек.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 1 443 188

Россия — 262 843

Великобритания — 238 004

Испания — 230 183

Италия — 223 885

Страны с наибольшим количеством умерших от коронавируса:

США — 87 559

Великобритания — 34 078

Италия — 31 610

Франция — 27 532

Испания — 27 459

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место — между Польшей и Израилем.

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Карантин в разных странах Европы

Первыми об ослаблении карантина заговорили Австрия и Норвегия, впоследствии к ним присоединились Чехия и Дания.

Словения первой из стран Европейского Союза объявила о завершении борьбы с коронавирусом.

В течение двух недель в стране фиксировали менее семи новых случаев.

Отныне люди, которые прибывают в страну из других европейских стран, не будут обязаны проходить 14-дневный карантин.

С 11 мая Франция частично ослабила карантин, в частности открыла начальные школы и детские сады.

Карантин в Италии ослабили с 4 мая — сейчас идет вторая фаза смягчения. В стране позволили барам и ресторанам готовить еду на вынос.

В Норвегии учебные заведения заработали с 20 апреля, а с 27 числа возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Так же запрет сняли и в Нидерландах.

А вот в Дании все еще действует запрет на работу парикмахерских и торговых центров.

Чехия частично восстанавливает международное пассажирское сообщение, однако пока только в Германию.

Испания ослабила карантин со 2 мая — людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом.

С 4 мая начали работать торговые центры и гостиницы в Польше, однако со специальными условиями.

Напомним, вчера, 15 мая, коронавирус в мире подтвердили у 4 442 163 человек. Лидером антирейтинга остаются Соединенные Штаты.

Данные: Johns Hopkins University