Статистика коронавируса в мире на 16 мая свидетельствует о 4 542 910 больных. За сутки Covid-19 заболело еще 100 747людей.
По состоянию на 7.30 всего умерло уже 307 696 человек, за сутки — 5 278. В то же время коронавирус в мире поборол уже 1,63 млн человек.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 1 443 188
- Россия — 262 843
- Великобритания — 238 004
- Испания — 230 183
- Италия — 223 885
Страны с наибольшим количеством умерших от коронавируса:
- США — 87 559
- Великобритания — 34 078
- Италия — 31 610
- Франция — 27 532
- Испания — 27 459
По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место — между Польшей и Израилем.
Читайте: Коронавирус в мире: статистика и карта распространения
Карантин в разных странах Европы
Первыми об ослаблении карантина заговорили Австрия и Норвегия, впоследствии к ним присоединились Чехия и Дания.
Словения первой из стран Европейского Союза объявила о завершении борьбы с коронавирусом.
В течение двух недель в стране фиксировали менее семи новых случаев.
Отныне люди, которые прибывают в страну из других европейских стран, не будут обязаны проходить 14-дневный карантин.
С 11 мая Франция частично ослабила карантин, в частности открыла начальные школы и детские сады.
Карантин в Италии ослабили с 4 мая — сейчас идет вторая фаза смягчения. В стране позволили барам и ресторанам готовить еду на вынос.
В Норвегии учебные заведения заработали с 20 апреля, а с 27 числа возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Так же запрет сняли и в Нидерландах.
А вот в Дании все еще действует запрет на работу парикмахерских и торговых центров.
Чехия частично восстанавливает международное пассажирское сообщение, однако пока только в Германию.
Испания ослабила карантин со 2 мая — людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом.
С 4 мая начали работать торговые центры и гостиницы в Польше, однако со специальными условиями.
Напомним, вчера, 15 мая, коронавирус в мире подтвердили у 4 442 163 человек. Лидером антирейтинга остаются Соединенные Штаты.
Данные: Johns Hopkins University