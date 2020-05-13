За последние сутки в мире зарегистрировали 85 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По состоянию на утро 13 мая во всем мире 4 343 251 человек заболел коронавирусом. Из них 292 913 человека умерли.
Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 408 636, умерло — 83 425), Испании (зараженных — 269 520, умерло — 26 920), России (зараженных — 232 243, умерло — 2 116).
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Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн
5 стран с самым высоким количеством заражений на коронавирус
Больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 1 408 636;
- Испания — 269 520;
- Россия — 232 243;
- Великобритания — 226 463;
- Италия — 221 216.
5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса
Наибольшая смертность от Covid-19:
- США — 83 425;
- Великобритания — 32 692;
- Италия — 30 911;
- Франция — 26 991;
- Испания — 26 920.
Как развивалась эпидемия коронавируса в мире
Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус, стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Уханя.
Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что больные не посещали Китай.
Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.
Инфекция распространилась на всех континентах, за исключением Антарктиды.
Сначала заболевания именовалось 2019 nCoV, а 11 февраля 2020 года получила название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).
Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с женой из путешествия в Италию. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.