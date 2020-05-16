Статистика коронавірусу у світі на 16 травня свідчить про 4 542 910 хворих. За добу на Covid-19 захворіло ще 100 747людей.

Станом на 7.30 загалом померло вже 307 696 осіб, за добу – 5 278. Водночас коронавірус у світі побороло вже 1,63 млн людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 1 443 188

Росія – 262 843

Велика Британія – 238 004

Іспанія – 230 183

Італія – 223 885

Країни з найбільшою кількістю померлих від коронавірусу:

США – 87 559

Велика Британія – 34 078

Італія – 31 610

Франція – 27 532

Іспанія – 27 459

За кількість хворих на коронавірус Україна посідає 32 місце – між Польщею та Ізраїлем.

Читайте: Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

Карантин у різних країнах Європи

Першими про послаблення карантинних обмежень заговорили Австрія і Норвегія, згодом до них долучилися Чехія та Данія.

Словенія першою з країн Європейського Союзу оголосила про завершення боротьби з коронавірусом.

Упродовж двох тижнів в країні фіксували менше семи нових випадків.

Відтепер люди, які прибувають до країни з інших європейських країн, не будуть зобов’язані проходити 14-денний карантин.

З 11 травня Франція частково послабила карантин, зокрема відкрила початкові школи та дитячі садочки.

Карантин в Італії послабили з 4 травня – наразі триває друга фаза пом’якшення. В країні дозволили барам та ресторанам готувати їжу на виніс.

У Норвегії навчальні заклади запрацювали з 20 квітня, а з 27 числа відновили роботу перукарні та салони краси. Так само заборону зняли і у Нідерландах.

А от у Данії все ще діє заборона на роботу перукарень та торгових центрів.

Чехія частково відновлює міжнародне пасажирське сполучення, однак поки лише до Німеччини.

Іспанія послабила карантинні обмеження з 2 травня – людям дозволили виходити на прогулянки та займатися спортом.

З 4 травня почали працювати торгові центри та готелі у Польщі, однак зі спеціальними умовами.

Нагадаємо, учора, 15 травня, коронавірус у світі підтвердили у 4 442 163 осіб. Лідером антирейтингу залишаються Сполучені Штати.

Дані: Johns Hopkins University