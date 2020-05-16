Осложнение от Covid-19: в Европе два ребенка умерли от неизвестного синдрома

В Европе зафиксировали два летальных случая, связанных с неизвестным детским воспалительным синдромом. Медики считают его осложнением от инфицирования коронавирусом.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по состоянию на сегодня в Британии и Франции зафиксированы первые случаи смерти детей от связанного с Covid-19 острого воспалительного синдрома.

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В целом в Европе с начала года новый воспалительный синдром был зафиксирован у 230 детей. Медики полагают, что этот синдром может представлять большую угрозу для детей, чем заболевание коронавирусом.

К слову, статистика коронавируса в мире на 16 мая свидетельствует о 4 542 910 больных. За сутки Covid-19 заболело еще 100 747людей.