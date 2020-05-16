Загострення від Covid-19: в Європі дві дитини померли від невідомого синдрому

В Європі зафіксували два летальних випадки, пов’язаних з невідомим дитячим синдромом. Медики вважають його загострення від інфікування коронавірусом.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), за станом на сьогодні у Британії та Франції зафіксовано перші випадки смерті дітей від пов’язаного з Covid-19 гострого запального синдрому.

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Загалом у Європі з початку року новий запальний синдром був зафіксований у 230 дітей. Медики вважають, що цей синдром може становити серьознішу загрозу для дітей, ніж захворювання на коронавірус.

До речі, статистика коронавірусу у світі на 16 травня свідчить про 4 542 910 хворих. За добу на Covid-19 захворіло ще 100 747людей.