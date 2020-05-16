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Факты / Украина

Динамика растет: в Украине обнаружили 17 858 больных Covid-19, за сутки — 528

Коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 людей подтвердили Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 37.97%;
  • Черновцы — 35.15%;
  • Киев — 34.48%;
  • Львов — 32.45%;
  • Ужгород — 31.35%.

Напомним, по состоянию на вчера, 15 мая, в Украине сообщили о 17 330 больных Covid-19, за сутки — 483.

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