Коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 людей подтвердили Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.
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Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 37.97%;
- Черновцы — 35.15%;
- Киев — 34.48%;
- Львов — 32.45%;
- Ужгород — 31.35%.
Напомним, по состоянию на вчера, 15 мая, в Украине сообщили о 17 330 больных Covid-19, за сутки — 483.
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