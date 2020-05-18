Расследование происхождения Covid-19 поддержали более 120 стран

К призыву Австралии провести независимое и компетентное расследование происхождения коронавируса присоединились уже 122 страны.

Речь идет о странах ЕС, Японии, Южной Кореи, Индонезии, Великобритании, России, Турции и более 50 стран Африки.

Украина также поддержала идею расследования происхождения опасного вируса.

Читайте: Япония инициирует расследование против ВОЗ из-за Covid-19

Инициатором этого дела стала Австралия, за что официальный Пекин обвинил страну в “политической атаке”, хотя в заявлении город Ухань и Китай даже не упоминаются.

Согласно документу, ВОЗ должна установить, каким образом вирус возник и попал к людям и могли ли животные стать источником инфекции.

Интересно, что к призыву не присоединились ни США, ни Китай. Американские международники хотят жесткого наказания для виновных, а Китай отказывается допускать на территорию страны любых иностранных специалистов.

Напомним, на днях США обвинили Китай во взломе научных исследований по коронавирусу Covid-19.