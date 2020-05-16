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Факты / Мир

Япония инициирует расследование против ВОЗ из-за Covid-19

Япония планирует инициировать расследование того, как Всемирная организация здравоохранения реагировала на распространение коронавируса в мире. Предложение выдвинут на общем собрании ВОЗ, которое будет проходить в понедельник, 18 мая.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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По его словам, японская сторона предложит Евросоюзу провести независимое расследование по реагированию организации на пандемию коронавируса.

— Япония призывает расследовать действия ВОЗ по пандемии коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, — отметил Синдзо Абэ.

Он подчеркнул, что расследование должен проводить независимый орган.

К слову, статистика коронавируса в мире на 16 мая свидетельствует о 4 542 910 больных. За сутки Covid-19 заболело еще 100 747людей.

Источник: The Mainichi

Фото: Dreamstime

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