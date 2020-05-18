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Факти / Світ

Розслідування походження Covid-19 підтримали понад 120 країн

До заклику Австралії провести незалежне та компетентне розслідування походження коронавірусу приєдналися вже 122 країни.

Йдеться про країни ЄС, Японію, Південну Корею, Індонезію, Велику Британію, Росію, Туреччину та понад 50 країн Африки.

Україна також підтримала ідею розслідування походження небезпечного вірусу.

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Ініціатором цієї справи стала Австралія, за що офіційний Пекін звинуватив країну у “політичній атаці”, хоча у заяві місто Ухань та Китай навіть не згадуються.

Згідно з документом, ВООЗ повинна встановити, яким чином вірус виник та потрапив до людей та чи могли тварини стати джерелом інфекції.

Цікаво, що до заклику не приєдналися ні США, ні Китай. Американські міжнародники хочуть жорсткого покарання винним, а Китай відмовляється допускати на територію країни будь-яких іноземних фахівців.

Нагадаємо, днями США звинуватили Китай у зломі наукових досліджень щодо коронавірусу Covid-19.

Джерело: The Guardian

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