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Факты / Мир

Италия возобновляет работу аэропортов с 3 июня

3 июня 2020 года Италия возобновляет работу всех аэропортов.

Об этом рассказала министр транспорта Паола Де Мишели.

— Мы разрешим работу межрегиональных и международных перевозок, а также снимем ограничения на работу общественного транспорта, — уточнила Паола Де Мишели.

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Кроме того, с этой даты туристы из Европейского Союза смогут посещать Италию. После пересечения границы они не должны будут проходить 14-дневный карантин. Информация о возможности украинских туристов посещать страну пока не уточняется.

Напоминаем, ранее мы писали об открытии Италией границ для туристов из ЕС. Также будет разрешен въезд из Швейцарии и Монако.

Источник: Rai News

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