Италия выделит €55 млрд на преодоление коронавирусного кризиса

Правительство Италии обнародовало программу финансовой помощи для преодоления коронавирусного кризиса и спасения экономики.

По словам премьер-министра Джузеппе Конте, речь идет о поддержке социальных программ и различных отраслей экономики объемом в €55 млрд.

Так, правительство поддержит туристическую и культурную отрасли, строительство и сельское хозяйство.

Запланирована финансовая поддержка для безработных и семей с детьми. В частности, итальянские семьи смогут получить государственную помощь на оплату нянь.

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Открытие школ и детсадов в стране запланировано только в сентябре.

Рим также направит миллиарды евро на поддержку систем здравоохранения и образования, а также на поддержку малых и средних предприятий.

Распространение коронавируса в Италии и введения жестких карантинных мер вызвали стремительное падение местной экономики. ЕС прогнозирует падение ВВП Италии в 2020 году на 9,5 процента.

Напомним, с 18 мая в Италии откроются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.