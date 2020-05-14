Италия выделит €55 млрд на преодоление коронавирусного кризиса

Правительство Италии обнародовало программу финансовой помощи для преодоления коронавирусного кризиса и спасения экономики.
По словам премьер-министра Джузеппе Конте, речь идет о поддержке социальных программ и различных отраслей экономики объемом в €55 млрд.
Так, правительство поддержит туристическую и культурную отрасли, строительство и сельское хозяйство.
Запланирована финансовая поддержка для безработных и семей с детьми. В частности, итальянские семьи смогут получить государственную помощь на оплату нянь.
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Открытие школ и детсадов в стране запланировано только в сентябре.
Рим также направит миллиарды евро на поддержку систем здравоохранения и образования, а также на поддержку малых и средних предприятий.
Распространение коронавируса в Италии и введения жестких карантинных мер вызвали стремительное падение местной экономики. ЕС прогнозирует падение ВВП Италии в 2020 году на 9,5 процента.
Напомним, с 18 мая в Италии откроются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.