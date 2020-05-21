3 червня 2020 року Італія поновлює роботу всіх аеропортів.

Про це розповіла міністр транспорту Паола Де Мішелі.

– Ми дозволимо роботу міжрегіональних та міжнародних перевезень, а також знімемо обмеження на роботу громадського транспорту, – уточнила Паола Де Мішелі.

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Крім того, з цієї дати туристи із Європейського Союзу зможуть відвідувати Італію. Після перетину кордону вони не повинні будуть проходити 14-денний карантин. Інформація щодо можливості українських туристів відвідувати країну поки не уточнюється.

Нагадємо, раніше ми писали про відкриття Італією кордонів для туристів із ЄС. Також буде дозволений в’їзд зі Швейцарії та Монако.

Джерело: Rai News