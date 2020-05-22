Лекарства Трампа и где чаще подхватывают Covid-19: исследования недели

Коронавирус стал центральной темой для исследований ученых по всему миру. В Великобритании закончились исследования о влиянии никотина на Сovid-19, и начались тесты лекарственных средств, один из которых принимает президент США Дональд Трамп.

Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне посчитали, что у курильщиков на 14% выше вероятность появления постоянного кашля и высокой температуры — классических симптомов Covid-19. Также вероятность госпитализации больных, которые курят, больше в два раза, чем некурящих.

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Университеты Великобритании взялись испытывать препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Участниками испытания есть медики, которые являются наиболее уязвимыми к вирусу. К слову, именно гидроксихлорохин принимает президент Дональд Трамп.

А в США обнаружили места, где больше всего заражались Сovid-19. Они назвали такие места кластерами. Если перевести на человеческий язык — малые кластеры — это церкви и рестораны, крупные — корабли и курорты.

Еще ученые обнаружили, что коронавирус, который вызывает заболевание именно штамм Сovid-19, использует гены клеток для того, чтобы завладеть иммунной системой.

В Китае ученые установили, что коронавирус может локализоваться в кишечнике человека и распространяться через отходы жизнедеятельности.

В Украине

Прогноз распространения коронавируса в Украине опубликовал проект Форсайт Covid-19 мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие, которое действует при КПИ им. Игоря Сикорского.

Он показывает снижение скорости распространения Covid-19 в следующие пять дней.

с уровнем плато новых инфицированных в день в количестве 300-400;

с уровнем плато для выздоровевших в день в количестве 300-350.

Напомним, немецкие ученые из гамбургской университетской клиники в Эппендорфи (UKE) заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы человека. В частности, почки и сердце.