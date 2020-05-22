Ліки Трампа та де найчастіше підхоплюють Covid-19: дослідження тижня

Коронавірус став центральною темою для досліджень вчених по всьому світі. У Великій Британії закінчились дослідження про вплив нікотину на Сovid-19 а почались тести лікарських засобів, один з яких приймає президент США Дональд Трамп.

Дослідники з Імперського коледжу в Лондоні порахували, що у курців на 14% вищеь ймовірність появи постійного кашлю та високої температури – класичних симптомів Covid-19. Також вірогідність госпіталізації хворих, які палять, більша у два рази ніж некурців.

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Університети Великої Британії взялись випробовувати препарати хлорохін та гідроксихлорохін для лікування коронавірусу. Учасниками випробування є медики, які є найбільш вразливими до вірусу. До слова, саме гідроксихлорохін приймає президент Дональд Трамп.

А У США виявили місця, де найбільше люди підхоплювали Сovid-19. Вони назвали такі місця кластерами. Якщо перекласти на людську мову – малі кластери – це церкви і ресторани, великі – кораблі та курорти.

А ще вчені виявили, що коронавірус, який викликає захворювання саме штам Сovid-19, використовує гени клітин для того, щоб заволодіти імунною системою.

А в Китаї вчені встановили, що коронавірус може локалізуватися в кишечнику людини і поширюватися через відходи життєдіяльності.

В Україні

Прогноз поширення коронавірусу в Україні опублікував проект Форсайт Covid-19 вітового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток, який діє при КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Він показує зниження швидкості розповсюдження Covid-19 у наступні п’ять днів.

з рівнем плато нових інфікованих на день у кількості 300-400;

з рівнем плато для видужалих на день у кількості 300-350.

Нагадаємо, німецькі вчені з Гамбурзької університетської клініки в Еппендорфі (UKE) заявили, що коронавірус вражає не лише легені, але й інші внутрішні органи людини. Зокрема, нирки і серце.