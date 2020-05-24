В Гонконге 24 мая тысячи граждан вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая, регламентирующего, что на территории автономного региона начнут действовать национальные законы.

Правоохранители сначала предупреждали демонстрантов о запрете массовых собраний из-за пандемии коронавируса, а затем применили слезоточивый и перечный газ.

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Волну протестов вызвал законопроект, который хочет принять КНР о ее праве применять национальные законы на территории Гонконга. Также документ запрещает вмешательство в дела Гонконга иностранных сил и предусматривает появление там китайской полиции наряду с местной.

Гонґ-Конґ сьогодні. Анти-пекінські протустувальники зібрались на недозволений мітинг, частина з них почала тіснити невеличку групу поліції, кидаючи в них усе, що потрапило під руку 1/4 pic.twitter.com/NleWpMX88Z — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2020

Напомним, первые протесты в Гонконге вспыхнули летом 2019 года из-за законопроекта, который регламентирует разрешение на экстрадицию людей по запросу властей Китая. В августе КНР стянула вооруженные силы к Гонконгу. Тогда же возникли первые столкновения между демонстрантами и правоохранителями, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки. В сентябре против активистов Революции зонтиков использовали водометы.

В октябре на кровопролитном протесте заметили украинский флаг. Лидеры революционного движения в Гонконге заявляли, что вдохновляются украинцами, которые поднялись в 2014 году и показывают своим гражданам документальные фильмы о Революции Достоинства.

Также протесты продолжались до января 2020 года, пока мир не охватила пандемия коронавируса.