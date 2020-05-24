У Гонконзі 24 травня тисячі громадян вийшли на акцію протесту проти нового законопроекту Китаю, який регламентує, що на території автономного регіону почнуть діяти національні закони.

Правоохоронці спочатку попереджали демонстрантів про заборону масових зібрань через пандемію коронавірусу, а потім застосували сльозогінний і перцевий газ.

Читайте: Китай запровадив санкції проти США за підтримку протестів у Гонконгу

Хвилю протестів викликав законопроект, який хоче ухвалити КНР, йдеться про її право застосовувати національні закони на території Гонконгу. Також документ забороняє втручання в справи Гонконгу закордонних сил і передбачає появу там китайської поліції поряд із місцевою.

Гонґ-Конґ сьогодні. Анти-пекінські протустувальники зібрались на недозволений мітинг, частина з них почала тіснити невеличку групу поліції, кидаючи в них усе, що потрапило під руку 1/4 pic.twitter.com/NleWpMX88Z — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2020

Нагадаємо, перші протести у Гонконзі спалахнули влітку 2019 року через законопроект, який регламентує дозвіл на екстрадицію людей за запитом влади Китаю. У серпні КНР стягнула збройні сили до Гонконгу. Тоді ж виникли перші зіткнення між демонстрантами та правоохоронцями, спецпризначенці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки. У вересні проти активістів Революції парасольок використали водомети.

У жовтні на кровопролитному протесті помітили український прапор. Лідери революційного руху у Гонконзі заявляли, що надихаються українцями, які піднялися у 2014 році та показують своїм громадянам документальні фільми з Революції Гідності.

Також протести продовжувалися до січня 2020 року, поки світ не охопила пандемія коронавірусу.