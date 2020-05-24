Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон.
— Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Уверен, что он не хочет моей победы, — заявил президент США.
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Трамп отметил, что не только РФ против его победы на выборах, но и Китай.
— Китай тоже не хочет моей победы на выборах, — добавил он.
К слову, вероятный кандидат от демократов Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.
51% зарегистрированных избирателей по всей стране проголосовали бы за Байдена, в то же время 46% поддерживают Трампа. Поддержка Байдена на сегодня преимущественно опирается на демократов, Трампа – на республиканцев.
Источник: Fullmeasure