PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Я — худшее, что случалось с Россией: Трамп о выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон.

— Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Уверен, что он не хочет моей победы, — заявил президент США.

Читайте: ВОЗ всегда оказывалась на стороне Китая — Трамп

Трамп отметил, что не только РФ против его победы на выборах, но и Китай.

— Китай тоже не хочет моей победы на выборах, — добавил он.

К слову, вероятный кандидат от демократов Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

51% зарегистрированных избирателей по всей стране проголосовали бы за Байдена, в то же время 46% поддерживают Трампа. Поддержка Байдена на сегодня преимущественно опирается на демократов, Трампа – на республиканцев.

Источник: Fullmeasure

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка