PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Байден опережает Трампа в предвыборной гонке — опрос

Вероятный кандидат от демократов Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

51% зарегистрированных избирателей по всей стране проголосовали бы за Байдена, в то же время 46% поддерживают Трампа. Поддержка Байдена на сегодня преимущественно опирается на демократов, Трампа – на республиканцев.

Читайте: Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

В сравнении с мартом все больше молодежи отдали бы свой голос Трампу на предстоящих выборах. На национальном уровне Байден лидирует среди избирателей в возрасте от 65 лет. Отмечается, что наибольшее преимущество Трампа над Байденом заключается в его управлении экономикой.

Напомним, дата следующих президентских выборов в США устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее изменить.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й президент США.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх