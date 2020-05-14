Байден опережает Трампа в предвыборной гонке — опрос

Вероятный кандидат от демократов Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

51% зарегистрированных избирателей по всей стране проголосовали бы за Байдена, в то же время 46% поддерживают Трампа. Поддержка Байдена на сегодня преимущественно опирается на демократов, Трампа – на республиканцев.

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В сравнении с мартом все больше молодежи отдали бы свой голос Трампу на предстоящих выборах. На национальном уровне Байден лидирует среди избирателей в возрасте от 65 лет. Отмечается, что наибольшее преимущество Трампа над Байденом заключается в его управлении экономикой.

Напомним, дата следующих президентских выборов в США устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее изменить.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й президент США.