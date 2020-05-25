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Факты / Мир

Такое было в прошлом: ВОЗ назвала новую опасность коронавируса

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса и есть опасность наступления второго пика инфицирований в этой волне.

Тенденция снижения прироста новых случаев Covid-19 может резко измениться, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

— Мы можем получить второй пик в этой волне: такое происходило с пандемиями в прошлом. (. . .) При пандемии испанского гриппа. Мы получили (тогда. – Ред.) второй пик, не обязательно вторую волну, — отметил Райан.

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Уже после возможного второго пика может наступить вторая волна коронавируса, которая может совпасть с сезонным гриппом, добавил эксперт.

Как сообщалось, ВОЗ назвала континент, ставший новым эпицентром пандемии коронавируса в мире.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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