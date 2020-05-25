Таке було в минулому: ВООЗ назвала нову небезпеку коронавірусу

Світ перебуває в середині першої хвилі пандемії коронавірусу і є небезпека настання другого піку інфікувань у цій хвилі.

Тенденція зниження приросту нових випадків Covid-19 може різко змінитися, заявив керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

– Ми можемо отримати другий пік у цій хвилі: таке відбувалося з пандеміями в минулому. (…) За пандемії іспанського грипу. Ми отримали (тоді. – Ред.) другий пік, не обов’язково другу хвилю, – зазначив Райан.

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Уже після можливого другого піку може настати друга хвиля коронавірусу, яка може співпасти з сезонним грипом, додав експерт.

Як повідомлялося, ВООЗ назвала континент, який став новим епіцентром пандемії коронавірусу в світі.