Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавурусу в мире.

От вируса больше всего страдает Бразилия, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

— Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Беспокойство вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия, — заявил Райан.

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Коронавирус в Южной Америке по состоянию на 22 мая:

Бразилия — 314 796;

Перу — 108 769;

Чили — 61 857;

Еквадор — 35 828;

Колумбия — 18 330;

Аргентина — 9 931;

Боливия — 5 187;

Венесуела — 882;

Парагвай — 836

Уругвай — 749;

Французкая Гвиана — 249;

Гаяна — 127;

Тринидад и Тобаго — 116;

Аруба — 110;

Кюрасао — 16;

Фолклендские острова — 13;

Суринам — 11.

Как писали Факты ICTV бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун и его беременная жена Фабиана покинули Бразилию из-за распространение коронавируса.

Он заявил, что на улицах городов лежат трупы а больницы переполнены.

Источник: Estadao