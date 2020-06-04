Сенаторы из Конгресса США хотят внести на рассмотрение законопроект о расширении санкций против газопровода Северный поток-2.

Документом предлагается распространить санкции на всю деятельность прокладки труб и страхования.

Также хотят ввести ограничения относительно компаний, страхующих судна-трубоукладчики, и предприятия, предоставляющие услуги или помещения для работ по строительству Северного потока-2.

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Один из авторов законопроекта республиканец Тед Круз считает, что газопровод является критической угрозой для национальной безопасности США и не должен быть достроен.

Демократ Джин Шейхин утверждает, что Северный поток-2 угрожает Украине и энергетической независимости всей Европы.

Строительство Северного потока-2

Проектом Северный поток-2 предполагается строительство двух веток газопровода от Российской Федерации через Балтийское море в Германию, общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Трубопровод в обход Украины планировали завершить к 2020 году. Однако Конгресс США наложили санкции на компании, которые занимаются строительством Северного потока-2, приняв законопроект об американском оборонном бюджете.

Финансирование проекта осуществляют европейские компании — французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

В января 2020 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия самостоятельно достроит газопровод и сможет его запустить в первом квартале 2021 года.

В мае этого года Германия отказала в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС, что приостановило строительство.

Недавно Польша возбудила дело против Газпрома из-за того, что российская сторона игнорирует требования предоставить документы для антимонопольного расследования в отношении газопровода.

Польша угрожает взыскать с российской компании штраф в размере до €50 млн.