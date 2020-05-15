Удар по Северному потоку-2: последствия для России и преимущества для Украины

Нанесен еще один удар по Северному потоку-2. Одиозный обходной газопровод России не смог обойти европейское энергетическое законодательство. Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку россиян на освобождение от регулирования ЕС. Это означает, что даже если трубопровод таки достроят, то Кремль сможет использовать его только на половину.

Другую половину мощности должны отдать альтернативным поставщикам. Такие правила на рынке ЕС. В Украине решение немецкого регулятора приветствуют. Однако специалисты предупреждают, что расслабляться рано. Надо бороться за то, чтобы Северный поток-2 вообще не достроили. В таком случае украинская ГТС сохранит свое стратегическое значение. Подробнее в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Северный поток-2.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.