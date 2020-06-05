Умер народный артист РФ Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт. На данный момент причина смерти актера не уточняется.

Кто такой Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов — российский актер, который дебютировал в фильме Высота в 1957 году.

Найбольшую известность получил благодаря фильмам Женя, Женечка и “катюша”, Спортлото-82, Самая обаятельная и привлекательная , Не может быть!, Маленькие трагедии и многие другие.

Помимо этого, он играл в юмористических проектах Ералаш и Фитиль. Также Кокшенов стал режиссером 15 фильмов.

В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м — народного артиста России.