Первое заседание по делу о катастрофе малазийского Boeing MH17 состоялось 9 марта. С того времени прошло уже пять слушаний.

Вместе с ними появляются новые подробности относительно сбивания самолета, которые до сих пор не раскрывались. Конечно, дело продвигается не так быстро, как того многим хотелось бы.

Однако можно сказать, что то время, когда виновных в сбивании Boeing MH17 накажут приближается.

Факты ICTV рассказывают, что стало известно о катастрофе MH17 с начала судебных заседаний и когда ждать завершения дела.

Что стало известно

Первое заседание по делу о катастрофе MH17 состоялось 9 марта. Оно носило процедурный характер, и во время него почти не было никакой новой информации.

Новые подробности стали появляться 16 марта. В то время ни один из обвиняемых (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко) не явился в зал судебного заседания.

Их обвиняют именно в транспортировке зенитно-ракетного комплекса Бук на оккупированную территорию Украины, где его использовали для того, чтобы сбить пассажирский самолет.

Во время судебного заседания стало известно, что из России на оккупированные территории Донбасса отправили два Бука, а не один, как считалось ранее.

Первый должен был транспортировать определенный офицер ГРУ, однако план пришлось корректировать, поскольку зенитно-ракетный комплекс сломался. А вот второй Бук, ракета из которого впоследствии попала в Boeing MH17, все же смогли завезти на неподконтрольную Украине территорию.

Также следователи заявили о том, что им известно имя конкретного человека, который нажал на кнопку запуска.

Из-за пандемии коронавируса судебные заседания пришлось перенести, и только недавно их возобновили, поскольку ситуация с распространением Covid-19 начала несколько стабилизироваться.

В течение 9 и 10 июня начали появляться новые подробности дела. Во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что российская версия о том, что ракету запускали из села Зарощенское, которое в июле 2014 года контролировали Вооруженные силы Украины, полностью отбрасывается.

Прокурор также говорил о том, что следствию удалось собрать доказательства того, что РФ поставляет оружие и военных на оккупированные территории Донбасса.

— Во время расследования выяснилось, что Россия в соответствующий период 17 июля 2014 была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что РФ поставляла оружие вооруженным формированиям…, а также участвовала в вербовке боевиков, — заявил Фердинандуссе.

Можно предположить, что в ходе заседания появятся и новые обвиняемые, среди которых будут и российские чиновники. Ведь следователи также установили, что они принимали участие в координации боевиков на Донбассе.

Также стали известны и свидетельства человека (его называют свидетель X48), который видел, как запускали ракету из Бука. О них рассказал представитель прокуратуры Тэйси Бергер.

— Свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, возле блокпоста самопровозглашенной “ДНР” на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета, — сказал Бергер.

Кроме того, показания свидетеля совпадают с предполагаемым местом запуска ракеты, которое зафиксировали спутники. Он также говорил о том, что видел, как Бук выехал на дорогу после запуска ракеты, его сопровождали люди в военной форме.

Бергер также обнародовал перехваченные разговоры боевиков, с помощью которых удалось подтвердить личности подозреваемых. В частности речь идет о разговоре Гиркина, где он просил помощи военной техникой.

Следствие до сих пор придерживается теории, что ракета была выпущена именно из зенитно-ракетной установки Бук, поскольку это подтвердили с помощью ряда экспертиз.

В деле взяли перерыв до 22 июня. Тогда и возобновятся заседания.

Последствия суда

Конечно, главная цель судебных заседаний — привлечь к ответственности всех причастных к катастрофе пассажирского самолета, как исполнителей так и заказчиков.

Далеко не все заседания проходят в открытом режиме, поэтому мы не получаем полную картину того, что происходит, кого еще подозревают, какие доказательства предоставляют.

Но привлечение виновных к ответственности может быть не столь простым, хотя бы потому, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Однако Нидерланды позволяют судить заочно, поэтому пока процесс проходит таким образом.

Однако это не означает, что фигуранты дела будут “гулять на свободе” после того, как им вынесут приговоры. Даже в “ДНР” боевикам уже не рады. В мае стало известно, что один из обвиняемых, Леонид Харченко, был задержан незаконными вооруженными формированиями.

Руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар сейчас говорит о том, что расследование будет длиться до того момента, пока не найдут всех ответственных за сбивание самолета.

В мае заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что главная цель — привлечение России к ответственности.

— Наша цель — привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в частности сбивание малайзийского Boeing MH17, — говорит он.

Россия до сих пор пытается отрицать свою причастность к катастрофе MH17 и не оставляет попыток найти “неточности” в доказательствах и заявлениях Объединенной следственной группы.

РФ неоднократно заявляла о том, что действия следователей являются “однобокими”, и что нужно уделять внимание и “доказательствам”, которые предоставляет Москва. Однако в России почему-то забывают о том, что большинство их “доказательств” были или опровергнуты, или они настолько фантастические, что рассматривать их просто невозможно.

Эксперт по международной политике Илия Куса считает, что сейчас РФ пытается сделать все, чтобы отвести подозрения именно от государства. А козлом отпущения сделают тех самых пресловутых боевиков.

— Сегодня все прекрасно понимают, что самолет сбили из российской “Бука”. Скорее всего, суд также в конечном итоге признает это. Но проблема в том, что Россию вполне устраивает такая ситуация. Суд в Гааге признает виновными конкретных лиц — боевиков “ДНР” и российских военных. РФ как государство не будет фигурировать в решении суда. Главный вызов для Москвы — сделать все, чтобы не обвиняли Россию как государство, — говорит эксперт.

Сколько продлится суд

В ближайшее время не стоит ожидать того, что суд вынесет приговор по делу о сбивании Boeing MH17. Во-первых, подобные расследования очень сложные и для того, чтобы установить истину, нужно провести много экспертиз, найти свидетелей, чтобы исключить или подтвердить ту или иную версию.

Во-вторых, сторона обвиняемых пытается сделать все, чтобы растянуть этот процесс на как можно дольше.

— Большая часть этого процесса происходит непублично. Стороны могут требовать паузы в процессе для того, чтобы ознакомиться с потенциальными новыми доказательствами. В лучшем случае все должно завершиться до конца текущего года, — считает Куса.

Проблем добавляет и пандемия коронавируса, из-за которой несколько месяцев суд не мог рассматривать дело.

Юристы не столь оптимистичны в прогнозах касательно завершения дела. Большинство считают, что оно продлится около трех-пяти лет. Однако называть более точные даты никто не решается, особенно в условиях неопределенности, которые сейчас являются неутешительными реалиями.

Енин также придерживается мнения о том, что приговоров по делу придется ждать несколько лет.

Последствия для России, будут зависеть только от того, удастся ли доказать непосредственное участие государства в сбивании самолета. Сейчас суд может вынести приговоры лишь причастным к сбиванию самолета.

Если же при рассмотрении дела будет доказано, что РФ, как государство может быть причастно к событиям, которые привели к катастрофе MH17, то вполне вероятно, что будет иск в Международный суд ООН.

Там уже будет возможность выдвинуть обвинения России. Чем это закончится — сказать трудно. Если вину государства докажут, то, скорее всего, РФ придется выплатить компенсацию, а также она может попасть под новые санкции.

Вся надежда на то, что у следователей будет достаточно доказательств для того, чтобы определить и привлечь к ответственности всех причастных к катастрофе.

Владислав Бомбела