Перше засідання у справі щодо катастрофи малазійського Boeing MH17 відбулося 9 березня. З того часу відбулося вже п’ять слухань.

Разом із ними з’являються нові подробиці щодо збиття літака, які досі не розкривалися. Звичайно, справа просувається не так швидко, як того багатьом хотілося б.

Однак можна сказати, що той час, коли винних у збитті Boeing MH17 покарають наближається.

Факти ICTV розповідають, що стало відомо про катастрофу MH17 з початку судових засідань і коли чекати завершення справи.

Що стало відомо

Перше засідання у справі щодо катастрофи MH17 відбулося 9 березня. Воно носило процедурний характер, і під час нього майже не було жодної нової інформації.

Нові подробиці почали з’являтися 16 березня. На той час жодний з обвинувачених (Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко) не з’явилися до зали судового засідання.

Їх звинувачують саме у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу Бук на окуповану територію України, де його використали для того, щоб збити пасажирський літак.

Під час судового засідання стало відомо, що з Росії на окуповані території Донбасу відправили два Буки, а не один, як вважалося раніше.

Перший мав транспортувати певний офіцер ГРУ, однак план довелося коригувати, оскільки зенітно-ракетний комплекс зламався. А от другий Бук, ракета з якого згодом поцілила в Boeing MH17, все ж змогли завезти на непідконтрольні Україні території.

Також слідчі заявили про те, що їм відомо ім’я конкретної людини, яка натиснула на кнопку запуску.

Через пандемію коронавірусу судові засідання довелося перенести, і тільки нещодавно їх поновили, оскільки ситуація з розповсюдженням Covid-19 почала дещо стабілізуватися.

Протягом 9 і 10 червня почали з’являтися нові подробиці справи. Під час засідання прокурор Вард Фердінандуссе заявив, що російська версія про те, що ракету запускали з села Зарощенське, яке у липні 2014 року контролювали Збройні сили України, повністю відкидається.

Прокурор також казав про те, що слідству вдалося зібрати докази того, що РФ постачає зброю і військових на окуповані території Донбасу.

– Під час розслідування виявилося, що Росія у відповідний період 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що РФ постачала зброю озброєним формуванням…, а також долучалася до вербування бойовиків, – заявив Фердінандуссе.

Можна припустити, що у ході засідання з’являться і нові обвинувачені, серед яких будуть і російські чиновники. Адже слідчі також встановили, що вони брали участь у координації бойовиків на Донбасі.

Також стали відомі і свідчення людини (її називають свідок X48), яка бачила, як запускали ракету з Буку. Про них розповів представник прокуратури Тейсі Бергер.

– Свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня, біля блокпосту самопроголошеної “ДНР” на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили, він побачив, як їхав Бук, і через кілька хвилин почув і побачив, що ракета була запущена. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета, – сказав Бергер.

Крім того, показання свідка збігаються з ймовірним місцем запуску ракети, яке зафіксували супутники. Він також говорив про те, що бачив, як Бук виїхав на дорогу після запуску ракети, його супроводжували люди у військовій формі.

Бергер також оприлюднив перехоплені розмови бойовиків, за допомогою яких вдалося підтвердити особи підозрюваних. Зокрема йдеться про розмову Гіркіна, де він просив допомоги військовою технікою.

Слідство досі притримується теорії, що ракета була випущена саме з зенітно-ракетної установки Бук, оскільки це підтвердили за допомогою низки експертиз.

У справі взяли перерву до 22 червня. Тоді і відновляться засідання.

Наслідки суду

Звичайно, головна ціль судових засідань – притягнути до відповідальності усіх причетних до катастрофи пасажирського літака, як виконавців так і замовників.

Далеко не всі засідання відбуваються у відкритому режимі, тому ми не отримуємо повної картини того, що відбувається, кого ще підозрюють, які докази надають.

Але притягнення винних до відповідальності може бути не настільки простим, хоча б через те, що жоден з обвинувачених не з’явився у суді. Однак Нідерланди дозволяють судити заочно, тому поки процес відбувається так.

Однак це не означає, що фігуранти справи “гулятимуть на свободі” тоді, як їм виноситимуть вироки. Навіть в “ДНР” бойовикам вже не раді. У травні стало відомо, що один з обвинувачуваних, Леонід Харченко, був затриманий незаконними збройними формуваннями.

Керівник слідчої групи Дігна ван Бутзелар нині говорить про те, що розслідування триватиме до того моменту, поки не знайдуть всіх відповідальних за збиття літака.

У травні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що головна мета – притягнення Росії до відповідальності.

– Наша мета – притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, зокрема збиття малайзійського Boeing MH17, – каже він.

Росія і досі намагається заперечувати свою причетність до катастрофи MH17 і не полишає спроб знайти “неточності” у доказах і заявах Об’єднаної слідчої групи.

РФ неодноразово заявляла про те, що дії слідчих є “однобокими”, і що потрібно надавати увагу і “доказам”, які надає Москва. Однак в Росії чомусь забувають про те, що більшість їхніх “доказів” була або спростована, або вони настільки фантастичні, що розглядати їх просто неможливо.

Експерт з міжнародної політики Ілія Куса вважає, що нині РФ намагається зробити все, щоб відвести підозри саме від держави. А цапом відбувайлом зроблять тих самих горезвісних бойовиків.

– Сьогодні усі чудово розуміють, що літак збили з російського “Бука”. Швидше за все, суд також у кінцевому результаті визнає це. Але проблема в тому, що Росію цілком влаштовує така ситуація. Суд у Гаазі визнає винними конкретних осіб – бойовиків “ДНР” та російських військових. РФ як держава не фігуруватиме в рішенні суду. Головний виклик для Москви – зробити все, щоб не звинувачували Росію як державу, – говорить експерт.

Скільки триватиме суд

Найближчим часом не варто очікувати того, що суд винесе вирок у справі про збиття Boeing MH17. По-перше, подібні розслідування дуже складні, і для того, щоб встановити істину, потрібно провести багато експертиз, знайти свідків, щоб виключити або підтвердити ту чи іншу версію.

По-друге, сторона обвинувачених намагається зробити все, щоб розтягнути цей процес на якомога довше.

– Велика частина цього процесу відбувається непублічно. Сторони можуть вимагати паузи у процесі для того, щоб ознайомитися з потенційними новими доказами. У найкращому разі все має завершитися до кінця поточного року, – вважає Куса.

Проблем додає і пандемія коронавірусу, через яку кілька місяців суд не мав змоги розглядати справу.

Юристи не такі оптимістичні у прогнозах щодо завершення справи. Більшість вважає, що він триватиме близько трьох-п’яти років. Проте називати більш точні цифри ніхто не наважується, особливо в умовах невизначеності, які нині є невтішними реаліями.

Єнін також дотримується думки щодо того, що вироків у справі доведеться чекати кілька років.

Наслідки для Росії, залежатимуть лише від того, чи вдасться довести безпосередню участь держави у збитті літака. Нині суд може винести вироки лише причетним до збиття літака.

Якщо ж під час розгляду справи буде доведено, що РФ, як держава може бути причетна до подій, які призвели до катастрофи MH17, то цілком імовірно, що буде позов у Міжнародний суд ООН.

Там вже буде можливість висунути звинувачення Росії. Чим це закінчиться – сказати важко. Якщо провину держави доведуть, то, найімовірніше, РФ доведеться виплатити компенсацію, а також вона може потрапити під нові санкції.

Вся надія на те, що у слідчих буде достатньо доказів для того, щоб визначити та притягнути до відповідальності всіх причетних до катастрофи.

Владислав Бомбела