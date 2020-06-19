В Великобритании многодетная мать даже не подозревала о своей беременности и неожиданно родила в туалете.

По словам девушки, у нее не было никаких признаков беременности. Она поняла, что беременна только тогда, когда в туалете у нее отошли воды.

Муж, услышав крики, вызвал скорую помощь, но пока медики ехали – ему самому пришлось принимать роды у супруги.

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Врачи госпитализировали мать и ее новорожденного ребенка. Девочка появилась на свет на 37 неделе беременности.

У 32-летней женщины с мужем уже родились четверо детей. Однако для супругов было настоящей неожиданностью узнать, что родилась еще одна дочь.

По словам роженицы, она регулярно принимала противозачаточные таблетки. У них с мужем не было планов рожать еще одного ребенка. Также женщина рассказала, что ее муж планировал делать вазектомию.

Недавно у беременной женщины, которая после отдыха на пляже гуляла по Трассе здоровья, неожиданно для нее и окружающих начались роды. К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики.